La mamma di Domenico accusa il Monaldi di "rapporti opachi"

La donna parla di una trattativa ancora in corso che, a suo dire, procederebbe in modo lento e poco lineare

La madre del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di circa due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito, torna a chiedere chiarezza sulla vicenda e un intervento delle istituzioni. In una nota, Patrizia Mercolino denuncia quello che definisce un rapporto “opaco” con la struttura sanitaria, sostenendo che non vi sarebbe stata piena trasparenza né sulla ricostruzione di quanto accaduto in sala operatoria né sulla successiva gestione della richiesta di risarcimento.

La donna parla di una trattativa ancora in corso che, a suo dire, procederebbe in modo lento e poco lineare, e contesta inoltre alcune dichiarazioni attribuite all’azienda ospedaliera nei confronti del legale della famiglia, che sarebbe stato descritto come non attendibile.

Per questo motivo, la madre del piccolo rivolge un appello al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un loro intervento affinché la vicenda non venga trascurata e venga garantita piena chiarezza su tutti gli aspetti ancora aperti.

La famiglia si dice comunque disponibile a un confronto con la direzione dell’ospedale, ma chiede che avvenga in un clima definito “leale e costruttivo”, con l’obiettivo di fare piena luce sulla tragedia e sulle sue conseguenze.