Insegnante privato di musica abusa di due allieve minorenni nei Paesi Vesuviani

L’attività investigativa, coordinata dall’autorità giudiziaria, avrebbe consentito di ricostruire diversi episodi verificatisi all’interno di una sala utilizzata per il corso

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Polizia di San Giorgio a Cremano con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di minorenni. La notizia è stata resa nota oggi dalla Procura della Repubblica di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe tenuto lezioni private di musica all’interno di una scuola di danza di San Giorgio a Cremano, risultata completamente estranea ai fatti contestati. Le presunte condotte sarebbero avvenute durante incontri individuali con alcune allieve minorenni, una delle quali di età inferiore ai 15 anni.

L’attività investigativa, coordinata dall’autorità giudiziaria, avrebbe consentito di ricostruire diversi episodi verificatisi all’interno di una sala utilizzata per il corso di musica.

Determinanti, secondo gli investigatori, sarebbero state le intercettazioni ambientali audio-video, grazie alle quali gli agenti avrebbero documentato in diretta i fatti contestati, intervenendo successivamente con l’arresto in flagranza.

Il provvedimento è stato in seguito convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, a Napoli.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire con precisione tutti gli episodi oggetto dell’inchiesta.