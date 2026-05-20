Inganna il cugino disabile e gli porta via 400mila euro

avrebbe approfittato delle condizioni di fragilità dell’uomo inducendolo ad aprire diversi conti correnti bancari e postali

I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina, in provincia di Avellino, hanno denunciato in stato di libertà una donna di 56 anni con l’accusa di circonvenzione di incapace. L’indagine è partita dalla denuncia presentata nell’ottobre del 2022 dai familiari di un 62enne del posto affetto da disabilità intellettiva. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la donna – una lontana parente della vittima – avrebbe approfittato delle condizioni di fragilità dell’uomo inducendolo ad aprire diversi conti correnti bancari e postali, alcuni dei quali cointestati anche a lei.

Le indagini avrebbero consentito di accertare che, tra ottobre 2022 e gennaio 2023, il 62enne sarebbe stato convinto a effettuare numerosi trasferimenti di denaro da un conto corrente a lui intestato verso quelli condivisi con la 56enne. Una volta accreditate le somme, la donna avrebbe poi provveduto a prelevarle, appropriandosi complessivamente di oltre 400mila euro.

Al termine degli accertamenti, la 56enne è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Avellino. Nei suoi confronti l’autorità giudiziaria ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di circonvenzione di incapace.