Incidente in galleria, auto a Gpl rischia di esplodere

I tre automobilisti sono stati affidati alle cure del personale sanitario e successivamente trasportati in ospedale

Paura nella serata di ieri, lunedì 11 maggio, lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, dove si è verificato un incidente stradale all’interno della Galleria Monte Pergola, nel territorio comunale di Solofra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, allertati dal servizio sanitario 118. All’arrivo, i soccorritori hanno accertato il coinvolgimento di tre automobili, ciascuna con il solo conducente a bordo. Una delle vetture incidentate era alimentata a GPL, circostanza che ha richiesto ulteriori operazioni di sicurezza.

I tre automobilisti sono stati affidati alle cure del personale sanitario e successivamente trasportati presso l’Ospedale San Giuseppe Moscati per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi del caso.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dall’incidente, completando successivamente tutte le operazioni di soccorso.

Per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza e le attività di ripristino delle condizioni di sicurezza, la Galleria Monte Pergola è rimasta temporaneamente chiusa al traffico fino all’una circa della notte tra lunedì e martedì 12 maggio.