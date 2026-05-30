Inaugurati i sei chioschi a Piazza Garibaldi

Gli spazi sono stati concepiti come luoghi di prossimità e servizi per la cittadinanza

Questa mattina a Napoli si è svolta l’inaugurazione ufficiale dei chioschi situati nell’area nord di piazza Garibaldi, nell’ambito del progetto “Bella Piazza”. L’avvio delle attività segna l’entrata in funzione di sei spazi che non erano mai stati attivati dopo i lavori di riqualificazione dell’area. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Fondazione Con il Sud Stefano Consiglio e la coordinatrice del progetto, Elena De Filippo della cooperativa sociale Dedalus. Con questa apertura viene completato il sistema degli otto presidi previsti complessivamente per la piazza, comprendenti anche la Portineria Garibaldi e un presidio delle forze dell’ordine.

Gli spazi sono stati concepiti come luoghi di prossimità e servizi per la cittadinanza, con funzioni che spaziano dall’inclusione sociale all’orientamento lavorativo, dalla mediazione culturale alla promozione di attività culturali e teatrali. Tra le iniziative previste figurano anche la valorizzazione di filiere etiche, l’utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata e progetti dedicati al contrasto della violenza di genere, oltre a servizi di supporto ai flussi turistici.

I chioschi saranno operativi sei giorni a settimana per otto ore giornaliere e saranno gestiti da un insieme di realtà del terzo settore e cooperative sociali, tra cui Dedalus, Eva, Bottega Sociale Terre Future, Fondazione Rut, Est(ra)Moenia con Nest Napoli Est Teatro e Temi S.p.A.

Nel corso dell’inaugurazione, il sindaco Manfredi ha sottolineato come il percorso di attivazione degli spazi sia stato complesso, richiedendo interventi sulle utenze, iter autorizzativi e l’individuazione dei soggetti gestori. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di favorire una maggiore vivibilità della piazza attraverso la presenza costante di attività e servizi, contribuendo così alla riqualificazione e alla sicurezza dell’area.