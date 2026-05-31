In trasferta per rubare nelle auto: catturato

la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma nell’ambito di due distinti interventi contro i furti su autovetture avvenuti nella Capitale. Entrambi gli indagati, già noti alle forze dell’ordine, sono gravemente sospettati di furto e tentato furto. Il primo arresto è scattato intorno alle 19 di ieri in via Papiria, dove i militari hanno sorpreso un 31enne originario di Palestrina e residente a Genazzano subito dopo aver sottratto diversi effetti personali dall’interno di un Suv parcheggiato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe poi infranto il finestrino di una seconda vettura nel tentativo di mettere a segno un altro colpo, ma è stato bloccato dai carabinieri prima di riuscire nel suo intento.

Poche ore dopo, alle 2.40 della notte, un secondo intervento è stato effettuato nel parcheggio del centro commerciale Roma Collatina, in via Perlasca. Qui i militari hanno fermato un 38enne originario di Napoli ma residente a Roma, sorpreso mentre cercava di occultare all’interno della propria auto due pneumatici appena smontati da una vettura in sosta. Secondo gli accertamenti, l’uomo aveva appena rubato le due ruote del lato destro dell’automobile presa di mira.

In entrambi i casi la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per i due arrestati sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e del successivo giudizio direttissimo.