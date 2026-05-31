Immacolata è scomparsa da stamattina a Pomigliano, ansia per la 22enne

è alta circa 1 metro e 60, ha una corporatura esile, capelli lunghi castani e occhi castani

Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Immacolata Panico, una giovane di 22 anni originaria di Pomigliano d’Arco della quale non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi, domenica 31 maggio. L’ultimo contatto risalirebbe alle ore 10, quando la ragazza si trovava nella zona di Napoli Est, nei pressi del Centro Direzionale. L’allarme è stato lanciato dai familiari, che non riuscendo più a mettersi in contatto con lei hanno presentato una denuncia di scomparsa ai Carabinieri e avviato una massiccia campagna di condivisione sui social network nella speranza di raccogliere segnalazioni utili.

Immacolata è alta circa 1 metro e 60, ha una corporatura esile, capelli lunghi castani e occhi castani. Al momento della scomparsa indossava un top rosa, pantaloni lunghi beige e scarpe con tacco rosa, dettagli che potrebbero risultare fondamentali per un eventuale riconoscimento.

I familiari hanno rivolto un appello a chiunque possa averla vista o sia in possesso di informazioni utili. In caso di avvistamenti o notizie è possibile contattare immediatamente il numero di emergenza 112 oppure il recapito indicato dalla famiglia, il 320 0213717.

Nelle ultime ore l’appello si è rapidamente diffuso sui social, con centinaia di condivisioni tra Napoli, Pomigliano d’Arco e i comuni dell’area metropolitana. L’auspicio di parenti e amici è che la mobilitazione possa contribuire a ritrovare al più presto la giovane e fare chiarezza sulla sua scomparsa.