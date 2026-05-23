Il Papa saluta la Terra dei Fuochi: "Scegliamo la giustizia"

Nel suo intervento Leone XIV ha insistito sul valore della responsabilità individuale e collettiva

Nel corso della visita ad Acerra, tappa conclusiva del suo viaggio nella cosiddetta Terra dei Fuochi, Papa Leone XIV ha rivolto un forte appello contro l’inquinamento ambientale, l’illegalità e l’indifferenza che per anni hanno segnato il territorio. Parlando in piazza Calipari, il Pontefice ha ricordato l’incontro avuto poco prima nel Duomo con i familiari delle vittime dell’inquinamento ambientale, sottolineando come il dramma della Terra dei Fuochi abbia contribuito a far emergere la gravità di fenomeni criminali e omissioni troppo a lungo tollerati.

“Questa espressione non rende giustizia al bene che esiste e resiste in questi luoghi”, ha affermato il Papa, riferendosi alla definizione di “Terra dei fuochi”, pur riconoscendo che proprio quella denominazione ha aiutato a sviluppare una maggiore consapevolezza collettiva sul problema.

Nel suo intervento, Leone XIV ha insistito sul valore della responsabilità individuale e collettiva, invitando cittadini e istituzioni a non cedere alla rassegnazione: “La vita c’è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà”, ha dichiarato davanti alla folla.

Il Pontefice ha poi messo in guardia contro il fatalismo, i compromessi e il rinvio delle decisioni necessarie, definendoli terreno fertile per illegalità e degrado sociale. “Il bene comune viene prima degli interessi di pochi”, ha ribadito, esortando tutti a scegliere la giustizia e a “servire la vita”.

La visita del Papa si è conclusa dopo una giornata intensa di incontri con famiglie, vescovi, amministratori locali e cittadini del territorio campano maggiormente colpito negli anni dagli effetti dell’inquinamento ambientale e dei roghi illegali di rifiuti.