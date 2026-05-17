Il bus resta incastrato, automobilista prende a schiaffi l'autista

La scena è stata ripresa in un video che ha rapidamente fatto il giro del web

Momenti di forte tensione ad Avellino, dove un autobus di linea è rimasto bloccato in strada a causa della sosta irregolare di un’auto, generando rallentamenti e una lunga coda di veicoli e clacson in tutta la zona. Secondo quanto ricostruito, il mezzo pubblico — diretto verso Bellizzi, in provincia di Salerno — non sarebbe riuscito a completare una manovra proprio per la presenza di un’auto parcheggiata in modo tale da impedire il passaggio. La situazione ha rapidamente creato disagi alla circolazione, con diversi automobilisti fermi dietro al bus.

In quel contesto, un automobilista sarebbe sceso dalla propria vettura e, invece di rivolgere la sua protesta verso il veicolo in divieto di sosta, avrebbe aggredito il conducente dell’autobus. Dalle immagini circolate e poi diffuse dal sindacato Orsa Tpl, si vede l’autista mentre tenta di spiegare l’impossibilità di effettuare la retromarcia, anche per ragioni di sicurezza legate alla presenza dei passeggeri a bordo.

Nonostante ciò, l’uomo avrebbe raggiunto il mezzo e colpito il conducente con uno schiaffo attraverso il finestrino, prima di allontanarsi. La scena è stata ripresa in un video che ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando indignazione e nuove polemiche sulla sicurezza degli operatori del trasporto pubblico.

Il sindacato Orsa Tpl ha denunciato l’episodio parlando dell’ennesima aggressione ai danni di un autista di AIR Campania, sottolineando come il lavoratore si trovasse in una condizione di difficoltà non causata da lui, ma dalla sosta selvaggia di un altro veicolo.

Anche l’azienda AIR Campania ha espresso solidarietà al proprio dipendente, definendo il gesto “grave e intollerabile” e annunciando che verranno valutate le opportune azioni legali nei confronti dell’aggressore.

L’episodio riaccende così il dibattito sulle condizioni di lavoro degli autisti dei mezzi pubblici e sul tema della sicurezza stradale, in particolare nelle aree urbane dove la sosta irregolare continua a creare situazioni di pericolo e tensione.