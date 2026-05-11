I candidati a sindaco litigano in strada durante la processione del Santo

La tensione è salita rapidamente al punto da richiedere l’intervento dei carabinieri presenti sul posto

Momenti di tensione durante la processione in onore di San Michele Arcangelo a Trentola Ducenta, dove la campagna elettorale per le prossime amministrative ha finito per interrompere, seppur per pochi minuti, il tradizionale corteo religioso. L’episodio si è verificato lungo le strade cittadine durante la celebrazione dedicata al patrono del comune del Casertano. Al centro della discussione il posizionamento dei candidati politici presenti alla processione, circostanza che ha provocato un acceso confronto tra il sindaco uscente Michele Apicella e il suo sfidante Michele Griffo, già primo cittadino in passato.

Secondo quanto emerso, Griffo avrebbe contestato la presenza e la disposizione di alcuni candidati della lista avversaria, arrivando a parlare di “comportamenti camorristici”. Parole che hanno immediatamente provocato la reazione del sindaco uscente, dando vita a un duro botta e risposta davanti ai presenti.

La tensione è salita rapidamente al punto da richiedere l’intervento dei carabinieri presenti sul posto per garantire il regolare svolgimento della manifestazione religiosa e mantenere la calma tra i sostenitori dei due schieramenti.

Determinante è stato anche l’intervento del parroco don Marcellino Cassandra, che è riuscito a riportare la situazione alla tranquillità permettendo così alla processione di riprendere regolarmente il proprio percorso tra le strade del paese.

L’episodio, ripreso in alcuni video circolati sui social, ha rapidamente attirato l’attenzione dei cittadini, alimentando polemiche e commenti sul clima particolarmente acceso che sta accompagnando la campagna elettorale nel comune del Casertano.