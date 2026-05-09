Hantavirus, in isolamento c'è una persona della provincia di Napoli
Ma non ha alcun sintomo dopo il contatto ravvicinato con una vittima
Un cittadino residente in provincia di Napoli è stato individuato come contatto di un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes. La segnalazione è arrivata al Ministero della Salute attraverso i canali internazionali di sorveglianza sanitaria EWRS/IHR.
Secondo quanto comunicato dalle autorità sanitarie, il contatto sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco di un volo internazionale. Dalle prime verifiche, tuttavia, non risulterebbe né ravvicinato né prolungato, elemento che ridurrebbe il livello di rischio di trasmissione.
Non appena ricevuta la comunicazione ufficiale, le strutture sanitarie territoriali competenti hanno attivato tutti i protocolli previsti per il monitoraggio del caso e la prevenzione di eventuali ulteriori contagi.
La situazione viene seguita con la massima attenzione in costante coordinamento con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e le altre autorità sanitarie nazionali e internazionali.
Le autorità sottolineano che, allo stato attuale, il caso è sotto controllo e viene monitorato costantemente attraverso le procedure previste dai protocolli sanitari internazionali.