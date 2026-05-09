Hantavirus, accertamenti sanitari sulla persona campana a bordo del volo Klm

la persona avrebbe avuto contatti con la donna successivamente deceduta

Saranno eseguiti accertamenti sanitari approfonditi sulla persona trasferita in Campania dopo essere stata a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma, per verificare un possibile contagio da Hantavirus. Lo riferiscono fonti sanitarie regionali, che al momento non hanno reso noto se si tratti di un uomo o di una donna. Secondo le prime informazioni, la persona avrebbe avuto contatti con la donna successivamente deceduta dopo aver contratto il virus. Quest’ultima si trovava a bordo della nave MV Hondius ed era stata ricoverata presso l’ospedale Johannesburg Hospital, dove è poi morta.

Le autorità sanitarie stanno ora monitorando attentamente la situazione per stabilire se il soggetto trasferito in Campania abbia effettivamente contratto il virus e, in caso positivo, valutare l’eventuale sviluppo dell’infezione.

L’Hantavirus è una malattia virale trasmessa principalmente attraverso il contatto con roditori infetti o con ambienti contaminati. In alcuni casi può provocare gravi complicazioni respiratorie e renali.

Al momento non risultano ulteriori dettagli sulle condizioni cliniche della persona sottoposta agli esami, mentre proseguono le verifiche da parte delle autorità competenti.