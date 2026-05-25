Grande caldo, il picco di afa è in arrivo

Il fenomeno sarà accompagnato da condizioni di tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il territorio nazionale

L’Italia è investita in questi giorni da una fase di caldo anomalo per il periodo, con condizioni tipicamente estive già in piena primavera. La causa è un vasto anticiclone di origine subtropicale che si è stabilito sul Mediterraneo, ostacolando il passaggio delle perturbazioni e determinando un aumento generalizzato delle temperature su gran parte della Penisola.

Secondo le previsioni meteorologiche, il picco di questa prima ondata di calore è atteso tra oggi e domani, 26 maggio, quando l’aria calda raggiungerà la sua massima intensità soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord. In diverse aree della Pianura Padana i valori massimi potrebbero superare stabilmente i 30°C, con punte che localmente potrebbero arrivare fino a 35°C, una soglia considerata eccezionale per il mese di maggio.

Il fenomeno sarà accompagnato da condizioni di tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il territorio nazionale, con instabilità limitata a episodi isolati e di breve durata sui rilievi del Sud, in particolare tra Sicilia e Calabria. Anche le Alpi resteranno in gran parte sotto un cielo sereno o poco nuvoloso.

Un elemento significativo di questa fase climatica è rappresentato anche dalle cosiddette “notti tropicali”, con temperature minime che lungo alcune zone costiere, come la Liguria, potrebbero non scendere sotto i 20°C. Si tratta di valori più tipici dei mesi estivi che evidenziano la particolarità di questa ondata di caldo precoce.

La tendenza successiva indica un possibile indebolimento dell’alta pressione a partire dal 28 maggio, con un leggero aumento dell’instabilità soprattutto sulle regioni nord-orientali e sui rilievi, pur mantenendo un contesto generalmente ancora caldo.