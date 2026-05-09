Scoperti 12 minorenni tra i clienti di un nigjt club

gli agenti hanno identificato quattro donne straniere, risultate tutte regolari sul territorio italiano

Blitz nella notte ad Anzio, sul litorale sud di Roma, dove la Polizia ha arrestato un 74enne con l’accusa di sfruttamento e induzione alla prostituzione. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari al termine dell’operazione condotta dagli agenti del commissariato locale e dalla Seconda sezione della Squadra Mobile di Roma. L’intervento ha interessato un locale della zona, sottoposto successivamente a sequestro preventivo. Si tratta del L'altra notte, finito al centro delle indagini.

Durante il controllo all’interno del locale, gli agenti hanno identificato quattro donne straniere, risultate tutte regolari sul territorio italiano. Nel corso dell’operazione sono stati rintracciati anche dodici minori tra i clienti presenti, poi identificati e affidati ai rispettivi genitori.

L’attività investigativa ha portato inoltre al sequestro di piccole quantità di sostanza stupefacente e di circa 1.500 euro in contanti, ritenuti compatibili con l’attività illecita contestata.

Il caso si inserisce nel più ampio contesto dei controlli sul territorio condotti dalle forze dell’ordine nella zona di Anzio, finalizzati al contrasto dello sfruttamento della prostituzione e dello spaccio di droga nei locali notturni del litorale.