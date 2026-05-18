Funivia del Faito, stop ai treni per la rimozione delle funi

L’impianto è stato coinvolto nell’incidente del 17 aprile 2025, che ha causato la morte di quattro persone

Per consentire le operazioni di recupero delle funi di traino della funivia del Monte Faito, la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli–Sorrento sarà sospesa nella giornata di venerdì 22 maggio per circa quattro ore, a partire dalle ore 10. Lo rende noto Eav, l’azienda del trasporto pubblico della Regione Campania, che coordina l’intervento insieme a un’impresa specializzata del settore funiviario.

La sospensione interesserà il tratto compreso tra le stazioni di Pioppaino e Vico Equense, necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni tecniche di recupero delle funi traente e di zavorra della funivia del Monte Faito.

L’impianto è stato coinvolto nell’incidente del 17 aprile 2025, che ha causato la morte di quattro persone. Le attività in programma presentano un elevato grado di complessità e richiedono particolare cautela, anche in considerazione della presenza nell’area di intervento di abitazioni, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici di rilievo strategico.

Secondo quanto comunicato, i cavi precipitati nei giorni dell’incidente avevano interessato alcune abitazioni private nel comune di Castellammare di Stabia, l’area montana del Monte Faito e la sede ferroviaria della Circumvesuviana nei pressi dell’omonima stazione.

Le operazioni di recupero sono state pianificate a seguito di interlocuzioni con le autorità competenti e sono ritenute necessarie e non ulteriormente rinviabili, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza nell’area interessata e garantire la regolarità della circolazione ferroviaria.