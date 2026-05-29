Fugge all'alt e travolge i carabinieri

Subito dopo è scattata la ricerca del fuggitivo, che è stato identificato in breve tempo

All’alba a Casagiove, in provincia di Caserta, un 24enne è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, fuga pericolosa e omissione di soccorso. L’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e al monitoraggio della circolazione stradale. I militari avevano intimato l’alt al conducente di uno scooter in transito su una delle principali arterie cittadine.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe inizialmente fermato per poi ripartire improvvisamente nel tentativo di sottrarsi al controllo. Durante la fuga avrebbe investito un militare, proseguendo poi la marcia e compiendo manovre ritenute pericolose.

Subito dopo è scattata la ricerca del fuggitivo, che è stato identificato in breve tempo grazie alle attività investigative avviate dai Carabinieri. Il 24enne, residente nel Casertano e già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato presso la propria abitazione e successivamente arrestato.

L’uomo è stato condotto davanti all’Autorità giudiziaria presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il rito direttissimo, come disposto dopo l’informativa trasmessa dai militari.