Fuga pericolosa e contromano, arrestato 19enne che trasportava un minore

Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali ulteriori violazioni

Un inseguimento tra le strade di Bagnoli si è concluso con l'arresto di un 19enne e la denuncia di un 17enne per fuga pericolosa. L'episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio effettuato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. I militari hanno notato uno scooter con a bordo due giovani che viaggiavano senza casco e che, secondo quanto ricostruito, avevano appena effettuato una manovra particolarmente rischiosa. Alla vista della pattuglia, il conducente avrebbe improvvisamente invertito il senso di marcia tentando di sottrarsi al controllo.

Ne è nato un breve inseguimento tra le vie del quartiere, terminato in via Coroglio, dove i carabinieri sono riusciti a fermare il mezzo e a identificare i due ragazzi. Al termine degli accertamenti, il 19enne è stato arrestato mentre il minorenne che viaggiava con lui è stato denunciato.

Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali ulteriori violazioni al Codice della strada. L'intervento rientra nell'ambito dei controlli intensificati dalle forze dell'ordine per contrastare comportamenti pericolosi alla guida e garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine.