Frontale tra auto e moto, trovato sbalzato di oltre 100 metri

Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente i sanitari del 118

Incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo la SS18, nel territorio di Omignano, in località Cerreta, nei pressi della zona della Contadinella. Il sinistro si è verificato poco dopo le 22 e ha coinvolto una motocicletta e un’autovettura in circostanze ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo di 34 anni di nazionalità straniera e residente a Omignano, che nell’impatto sarebbe stato sbalzato a distanza di oltre cento metri. Le condizioni del ferito sono apparse fin da subito molto gravi ai soccorritori intervenuti sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, insieme ai volontari della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, e al personale dell’automedica. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, il motociclista è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e per le cure necessarie.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi tecnici sull’area del sinistro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, verificando eventuali responsabilità e raccogliendo le testimonianze utili alla ricostruzione dei fatti.