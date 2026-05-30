Finisce con l'auto contro il monumento dei caduti

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il cedimento di una parte della cancellata metallica

Attimi di apprensione nella mattinata di oggi a Pozzuoli, dove un’automobile è finita fuori strada andando a schiantarsi contro le strutture di protezione di un’area monumentale situata nel cuore della città. L’incidente si è verificato lungo via Matteotti. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il conducente di una vettura avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, che dopo aver superato il margine della carreggiata ha invaso il marciapiede terminando la propria corsa contro la recinzione del Monumento ai Caduti.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il cedimento di una parte della cancellata metallica che delimita il sito commemorativo. L’auto si è arrestata all’interno dell’area, fermandosi a breve distanza dalla statua e dagli elementi monumentali presenti, evitando per pochi metri conseguenze ancora più rilevanti per il patrimonio pubblico.

La scena ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e residenti, allarmati dal forte rumore provocato dallo schianto. I danni hanno riguardato esclusivamente le strutture esterne di protezione, mentre il monumento non avrebbe riportato conseguenze significative.

Nonostante l’entità dell’urto, l’episodio si è concluso senza feriti. Nessun pedone è stato coinvolto e non risultano altre persone coinvolte nel sinistro.

Le autorità competenti sono intervenute sul posto per mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti necessari a chiarire le cause dell’accaduto. Saranno i rilievi effettuati dagli agenti a stabilire con precisione cosa abbia determinato la perdita di controllo del veicolo.