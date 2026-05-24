Fiamme sulla linea Circumvesuviana, caos per i treni

I tecnici sono al lavoro per ripristinare completamente il servizio

È stato estinto il principio d’incendio che aveva causato disagi lungo la linea Napoli-Poggiomarino della Circumvesuviana. L’Ente Autonomo Volturno ha comunicato che la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Pompei Santuario e Scafati è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici e la messa in sicurezza dell’area interessata.

Restano invece criticità sulla tratta Nola-Baiano, dove persistono problemi tecnici che continuano a influire sul servizio ferroviario. Per questo motivo l’Eav ha annunciato la soppressione del treno delle 14 da Baiano diretto a Volla e della corsa delle 14:05 da Volla verso Baiano.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare completamente il servizio anche su questa tratta e limitare ulteriori disagi ai pendolari.