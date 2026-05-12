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Evirato dalla moglie ad Angri, spuntano terribili foto sul web

I legali parlano di un episodio “di gravità inaudita”, sottolineando come la diffusione del materiale farebbe ipotizzare che le immagini possano provenire da ambienti sanitari

A cura di Redazione
12 maggio 2026 09:00
Evirato dalla moglie ad Angri, spuntano terribili foto sul web -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Sta suscitando indignazione la diffusione online delle immagini relative al 41enne originario del Bangladesh rimasto vittima di una brutale aggressione avvenuta lo scorso 1° maggio ad Angri, in provincia di Salerno. Secondo quanto denunciato dagli avvocati Angelo Pisani e Sergio Pisani, che assistono legalmente l’uomo, starebbero circolando sui social network e in diverse chat private fotografie del paziente ricoverato in ospedale insieme a immagini estremamente sensibili legate alle ferite riportate durante l’aggressione.

I legali parlano di un episodio “di gravità inaudita”, sottolineando come la diffusione del materiale farebbe ipotizzare che le immagini possano provenire da ambienti sanitari o comunque da persone che avrebbero avuto accesso diretto al paziente durante il ricovero.

Secondo gli avvocati, il caso avrebbe trasformato “un dramma umano e clinico in spettacolo virale”, annunciando azioni legali per individuare i responsabili della diffusione delle immagini e per verificare eventuali responsabilità legate alla tutela della privacy del paziente.

Nei giorni scorsi, l’avvocato Angelo Pisani aveva già evidenziato le gravissime conseguenze fisiche e psicologiche riportate dal 41enne, che dovrà affrontare ulteriori interventi chirurgici e cure particolarmente invasive.

L’aggressione si sarebbe consumata nella notte del 1° maggio. In base a quanto emerso dalle indagini, la compagna dell’uomo, una 45enne anche lei originaria del Bangladesh, avrebbe narcotizzato il 41enne per poi colpirlo con un coltello mentre dormiva. La donna è stata arrestata e trasferita in carcere.

Sulla vicenda proseguono le indagini delle autorità competenti, mentre resta alta l’attenzione anche sul fronte della diffusione illecita delle immagini sensibili relative alla vittima.

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