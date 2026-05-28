Era impossibile operarlo, ma un 15enne napoletano viene salvato a Bari

le condizioni del ragazzo sono giudicate positive e la fase post-operatoria procede regolarmente

Un ragazzo di 15 anni, proveniente da Napoli e affetto da una grave scoliosi associata a una complessa patologia neurologica, è stato sottoposto con successo a un delicato intervento di chirurgia vertebrale al Policlinico di Bari, dopo che altre strutture avevano ritenuto il caso troppo complesso per essere affrontato. L'operazione è stata eseguita dall'équipe guidata da Andrea Piazzolla, direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia Vertebrale e Centro Scoliosi, con il supporto degli anestesisti e del personale specializzato. Il giovane paziente è stato preso in carico dal Policlinico barese insieme alla sua famiglia, garantendo anche alla madre la possibilità di restare ricoverata accanto al figlio durante il percorso di cura.

Secondo quanto spiegato dallo stesso Piazzolla, la principale difficoltà non era rappresentata esclusivamente dall'intervento chirurgico, ma dalla gestione complessiva del paziente, caratterizzato da disabilità e importanti patologie pregresse. A una settimana dall'operazione, le condizioni del ragazzo sono giudicate positive e la fase post-operatoria procede regolarmente, tanto che le dimissioni sono previste nei prossimi giorni.

L'intervento è stato effettuato in anestesia generale, preceduta dalla somministrazione di morfina intratecale per garantire un efficace controllo del dolore sia durante che dopo l'operazione.

Il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce, ha sottolineato come il successo dell'intervento confermi la capacità della struttura di affrontare casi ad alta complessità grazie a un modello organizzativo basato sulla multidisciplinarità e sulla collaborazione tra diverse professionalità sanitarie. Un approccio che ha consentito di offrire una concreta possibilità di cura a un giovane paziente per il quale altre opzioni terapeutiche erano state escluse.