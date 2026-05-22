Ecco il caldo africano con temperature fino a 35 gradi

il primo assaggio estivo sarebbe già stato percepibile nel corso del weekend

Dopo una fase caratterizzata da instabilità atmosferica, temperature sotto media e piogge frequenti soprattutto nelle regioni settentrionali, gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali ECMWF e GFS delineano un cambiamento significativo dello scenario meteorologico tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2026. Secondo le elaborazioni, l’anticiclone subtropicale di origine africana sarebbe pronto a espandersi nuovamente verso il Mediterraneo centrale, determinando l’arrivo della prima ondata di calore intensa della stagione. Una configurazione atmosferica che negli ultimi anni si è spesso ripresentata, favorendo fasi prolungate di caldo su buona parte dell’Europa meridionale e centrale.

Il meccanismo descritto dagli esperti prevede la presenza di una depressione tra la penisola iberica e il Portogallo, in grado di attivare un richiamo di aria calda di origine sahariana verso il bacino del Mediterraneo. Questa dinamica contribuirebbe all’aumento progressivo delle temperature anche sull’Italia.

Nel dettaglio, il primo assaggio estivo sarebbe già stato percepibile nel corso del weekend, con valori fino a 30-32°C registrati in alcune aree della Pianura Padana e nelle zone interne del Centro. Tuttavia, la fase più intensa è attesa proprio tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno.

In questa fase, le regioni più esposte al caldo sarebbero il Nord-Ovest, la Sardegna e la Sicilia, dove non si escludono picchi superiori ai 35°C nelle aree interne. Anche il resto del Paese sarebbe coinvolto, con temperature generalmente comprese tra 28 e 32°C, valori diffusamente sopra la media stagionale.

Il quadro previsto include cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, aria calda e possibile presenza di pulviscolo sahariano in sospensione, fenomeno che potrebbe rendere il cielo leggermente lattiginoso e ridurre la qualità dell’aria. Particolare attenzione viene segnalata anche al disagio termico nelle ore centrali della giornata, soprattutto nei centri urbani e lungo le aree costiere del Sud e delle Isole.

In questo contesto, anche il Napoli e più in generale la Campania potrebbero sperimentare condizioni pienamente estive con valori prossimi o superiori ai 30°C nei momenti più caldi della giornata.

La tendenza generale, pur con possibili variazioni su durata e intensità dell’ondata di calore, indica dunque un passaggio rapido da un inizio di stagione fresco e instabile a una fase decisamente più stabile e calda, con caratteristiche tipicamente estive su gran parte della Penisola.