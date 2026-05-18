Ecco come saranno i tavolini sul Lungomare

La trasformazione arriva in parallelo ai lavori di riqualificazione della pavimentazione

Via Partenope si prepara a cambiare volto con un nuovo assetto per i dehors destinato a ridisegnare l’intero Lungomare di Napoli. I rendering diffusi nelle ultime ore mostrano infatti come apparirà una delle aree più frequentate e simboliche della città dopo l’intervento voluto dal Comune, che punta a dare maggiore ordine estetico e uniformità agli spazi esterni di bar e ristoranti affacciati sul Golfo.

Il piano, elaborato dall’amministrazione comunale insieme agli operatori del settore della ristorazione, ha già ottenuto il via libera sia della Soprintendenza sia dell’Asl. Il progetto introduce una linea architettonica omogenea per tutti i dehors presenti lungo via Partenope: gazebo completamente bianchi, strutture leggere e delimitazioni trasparenti in vetro, pensate per valorizzare il panorama senza creare barriere visive tra i locali e il mare.

La trasformazione arriva in parallelo ai lavori di riqualificazione della pavimentazione del Lungomare, già avviati da settimane e destinati a proseguire nei prossimi mesi. L’obiettivo dichiarato da Palazzo San Giacomo è completare l’intero restyling entro la fine del 2026, restituendo alla città un’area più moderna, ordinata e coerente dal punto di vista urbanistico.

Ma il progetto guarda anche oltre. In vista della Coppa America del 2027, che vedrà Napoli protagonista internazionale, si torna a discutere anche della possibile reinstallazione delle pedane sulla scogliera, tema che negli ultimi anni aveva acceso confronti e polemiche tra residenti, commercianti e associazioni ambientaliste.

L’idea del Comune è quella di trovare un equilibrio tra esigenze commerciali, tutela del paesaggio e fruibilità pubblica del Lungomare, trasformando via Partenope in uno spazio ancora più attrattivo sia per i cittadini sia per i turisti che ogni giorno affollano il tratto affacciato sul Castel dell’Ovo.