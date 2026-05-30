Due giovani restano incastrati sotto all'auto

restano ancora da accertare le cause e la dinamica dello scontro

Grave incidente stradale nella notte a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, dove due giovani sono rimasti seriamente feriti in seguito a uno scontro tra un’autovettura e uno scooter. L’incidente si è verificato in via Pescara. A bordo del motociclo viaggiavano due ragazzi di 19 e 16 anni che, a causa della violenza dell’impatto, sono rimasti incastrati sotto il veicolo coinvolto nel sinistro. Per consentire il recupero dei feriti è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Giffoni Valle Piana, che hanno lavorato per estrarre i due giovani e metterli in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con due automediche e due ambulanze delle associazioni di soccorso Croce Bianca e Vopi. Dopo le prime cure e le operazioni di stabilizzazione effettuate sul luogo dell’incidente, entrambi i ragazzi sono stati trasportati in codice d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Le loro condizioni sono monitorate dal personale medico, mentre restano ancora da accertare le cause e la dinamica dello scontro.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.