Due borse da 30mila euro rubate da un turista

Le immagini hanno mostrato il percorso del sospettato fino a una struttura ricettiva, dove è stato poi rintracciato

Un giovane turista spagnolo di 20 anni è stato arrestato a Capri dopo aver messo a segno un furto all’interno di una boutique di lusso. Il ragazzo è entrato nel negozio Louis Vuitton di via Camerelle, ha afferrato due borse esposte sugli scaffali e le ha nascosto in una busta con apparente tranquillità, riuscendo ad allontanarsi senza destare sospetti immediati. Solo in un secondo momento il personale si è accorto della sparizione della merce, dal valore complessivo di circa 30mila euro. Le verifiche sulle telecamere di sicurezza hanno permesso di ricostruire la scena e di individuare il responsabile, ripreso mentre lasciava il negozio e si allontanava a piedi.

Allertati dalla centrale operativa, gli agenti del commissariato di Capri hanno avviato rapidamente le ricerche sull’isola, seguendo i movimenti del giovane attraverso i sistemi di videosorveglianza pubblica e privata. Le immagini hanno mostrato il percorso del sospettato fino a una struttura ricettiva, dove è stato poi rintracciato.

Durante il controllo, il 20enne è stato trovato in possesso delle due borse rubate, che sono state recuperate e restituite al negozio. Per lui è scattato l’arresto e il trasferimento nelle camere di sicurezza, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria sulla convalida del provvedimento.