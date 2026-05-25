Dramma ad Acerra, muore 18enne

Docenti, personale scolastico e studenti si sono stretti attorno alla famiglia del ragazzo

Profondo dolore ad Acerra per la morte improvvisa di Vincenzo Petrellese, giovane studente del Liceo Artistico “Bruno Munari”, stroncato da un malore nella serata di ieri. La notizia della scomparsa del ragazzo ha sconvolto familiari, amici, compagni di scuola e docenti, lasciando l’intera comunità scolastica incredula davanti a una tragedia avvenuta a pochi passi dal diploma. A ricordarlo è stato lo stesso istituto con un lungo messaggio di cordoglio pubblicato sui social. Vincenzo frequentava la classe 5A dell’indirizzo Grafica ed era ormai vicino alla conclusione del suo percorso di studi. La scuola lo descrive come un ragazzo appassionato, generoso e pieno di talento, capace di lasciare un segno profondo tra compagni e insegnanti.

Nel messaggio diffuso dal liceo emerge tutto lo sgomento per una morte improvvisa che ha interrotto bruscamente sogni, progetti e aspettative di un giovane che si preparava ad affrontare gli esami di maturità. Docenti, personale scolastico e studenti si sono stretti attorno alla famiglia del ragazzo, condividendo il dolore per una perdita che ha colpito l’intera comunità di Acerra.

Il dirigente scolastico, insieme all’intero corpo docente e agli studenti, ha espresso vicinanza ai genitori e ai familiari di Vincenzo, ricordandone il sorriso, la sensibilità e la bontà d’animo. Nelle prossime ore la scuola potrebbe promuovere momenti di raccoglimento e iniziative commemorative in memoria dello studente.