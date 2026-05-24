Donna viola il divieto di avvicinamento e picchia un familiare

I carabinieri sono intervenuti rapidamente sul posto, riuscendo a bloccarla

A Forino, in provincia di Avellino, una donna di 50 anni è stata arrestata dai carabinieri della Stazione locale con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violazione di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna era già destinataria di una misura cautelare che le imponeva il divieto di rientro nell’abitazione familiare, adottata a seguito di precedenti episodi di tensione e violenza all’interno del nucleo domestico. Nonostante ciò, avrebbe deciso di far ritorno nell’immobile, violando quindi il provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria.

Una volta rientrata in casa, la situazione sarebbe nuovamente degenerata: la 50enne avrebbe infatti aggredito un familiare presente nell’abitazione, dando origine a un nuovo episodio di violenza domestica.

L’allarme è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti rapidamente sul posto, riuscendo a bloccare la donna e a mettere in sicurezza la situazione, evitando che l’aggressione potesse avere ulteriori conseguenze.

Dopo le formalità di rito, la 50enne è stata arrestata in flagranza e trasferita presso il carcere di Carcere di Avellino, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.