Donna riversa sul balcone, i soccorritori si arrampicano dal balcone

All’interno dell’abitazione si trovava anche il compagno della donna, che però non si era accorto di nulla

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Marano di Napoli, dove un’anziana donna è stata soccorsa dai carabinieri dopo essere rimasta ferita sul balcone della propria abitazione, probabilmente a causa di una caduta accidentale mentre stava ritirando il bucato. Determinante il tempestivo intervento di due militari della sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri di Marano, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio. Durante il pattugliamento, i militari hanno notato la donna riversa sul balcone di un appartamento situato al secondo piano di uno stabile.

Non riuscendo ad accedere rapidamente all’abitazione e senza ottenere risposta al citofono, uno dei carabinieri ha deciso di intervenire immediatamente arrampicandosi lungo la facciata del palazzo fino a raggiungere il balcone dall’esterno. Una volta entrato nell’appartamento, il militare ha potuto prestare i primi soccorsi all’anziana in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118.

All’interno dell’abitazione si trovava anche il compagno della donna, che però non si era accorto di nulla perché indossava dei tappi auricolari.

I sanitari intervenuti sul posto hanno assistito la donna, che lamentava dolori alla schiena e alla testa. Nonostante lo spavento, l’anziana ha successivamente deciso di rifiutare il trasporto in ospedale.

Per il coraggioso intervento è arrivato anche il plauso del prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha espresso “vivo apprezzamento per il coraggio, la prontezza operativa e l’alto senso del dovere dimostrati dai militari”.

Il prefetto ha inoltre sottolineato come l’episodio rappresenti “un’ulteriore testimonianza della vicinanza quotidiana dell’Arma dei Carabinieri ai cittadini e della capacità di intervenire con professionalità, umanità e senso di responsabilità anche nelle situazioni più delicate”.