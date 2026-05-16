Donna precipita nel burrone e si frattura le gambe

sarebbe scivolata improvvisamente, cadendo per un dislivello stimato tra i 3 e i 5 metri

Un’anziana di 83 anni è rimasta ferita dopo essere precipitata in un burrone durante una gita in montagna a Eboli, in provincia di Salerno. L’incidente si è verificato in via Tavoliello, in una zona particolarmente impervia e circondata da vegetazione, dove la donna si trovava per un’escursione. Secondo le prime ricostruzioni, l’83enne sarebbe scivolata improvvisamente, cadendo per un dislivello stimato tra i 3 e i 5 metri e finendo tra sterpaglie e terreno accidentato. L’impatto con il suolo sarebbe stato violento e le avrebbe provocato diverse lesioni, con una sospetta frattura agli arti. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi non si esclude una perdita di equilibrio dovuta al fondo scivoloso o a un passo falso.

Immediato l’intervento dei soccorsi, allertati dalla centrale operativa del 118 dell’Asl di Salerno. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Vopi, associazione Volontari del Pronto Intervento, che ha raggiunto la donna e le ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente. Dopo essere stata stabilizzata, l’escursionista è stata trasportata all’ospedale di Eboli per ulteriori accertamenti e per il trattamento delle fratture sospette.

Nonostante la violenza della caduta e l’età avanzata della paziente, le prime valutazioni mediche non indicherebbero, al momento, condizioni di particolare gravità, anche se restano necessari ulteriori esami per monitorare l’evoluzione del quadro clinico. Il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato conseguenze peggiori, garantendo un’assistenza rapida e qualificata.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare se vi siano eventuali fattori ambientali o accidentali che abbiano contribuito alla caduta.