Donna entra nella sede della ditta dei rifiuti e ruba una divisa da lavoro

Dopo alcuni minuti, la donna è stata intercettata e presa in carico dagli agenti di Polizia

Momenti di tensione questa mattina nel distretto Asia di via Acton, a Napoli, dove una donna in evidente stato di alterazione si è introdotta all’interno della struttura riuscendo a impossessarsi degli abiti da lavoro di un operatore ecologico. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe forzato un armadietto custodito all’interno della sede, sottraendo l’abbigliamento in dotazione a uno dei dipendenti. Dopo il furto, si sarebbe allontanata percorrendo alcune strade della città.

La situazione è stata però immediatamente seguita dagli operatori di Asia che, accortisi dell’accaduto e valutate le condizioni psicologiche della donna, hanno deciso di monitorarla senza creare ulteriori tensioni, mantenendo un atteggiamento di assistenza e protezione fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Dopo alcuni minuti, la donna è stata intercettata e presa in carico dagli agenti di Polizia, mentre gli abiti da lavoro sottratti sono stati recuperati e restituiti.

Attraverso una nota, Asia ha espresso dispiacere per quanto accaduto, sottolineando però il comportamento dei propri lavoratori, definiti esempio di grande sensibilità e umanità nella gestione della vicenda. L’azienda ha infatti evidenziato come gli operatori abbiano scelto di accompagnare e assistere la donna fino all’intervento delle forze dell’ordine, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.