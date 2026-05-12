Dodicenne esce dalla palestra, perde lucidità e vaga in strada

A lanciare l’allarme è stata la madre del ragazzo che, non riuscendo più a contattarlo, si è rivolta ai militari dell’Arma

Momenti di forte apprensione, fortunatamente conclusi con un lieto fine, quelli vissuti oggi a Sorrento, dove un ragazzino di 12 anni si era allontanato facendo perdere le proprie tracce per alcune ore. Il giovane si era recato nel pomeriggio in una palestra di via Marziale per partecipare a un allenamento. Al termine dell’attività sportiva, però, una volta uscito dalla struttura, avrebbe perso l’orientamento senza riuscire a ritrovare la strada di casa.

A lanciare l’allarme è stata la madre del ragazzo che, non riuscendo più a contattarlo, si è rivolta ai militari dell’Arma dei Carabinieri della stazione locale per denunciarne la scomparsa. Le ricerche sono state immediatamente avviate sotto il coordinamento del capitano Mario Gioia e del comandante Tommaso Canino.

Al dispositivo di ricerca hanno partecipato anche gli agenti della Polizia Municipale di Sorrento, guidati dal colonnello Rosa Russo. Le pattuglie hanno perlustrato l’intera città, concentrando le verifiche soprattutto nelle aree vicine alla palestra.

La svolta è arrivata dopo le 20, quando una pattuglia della Municipale ha individuato il 12enne nella zona del cimitero comunale. Il ragazzo era in buone condizioni fisiche, anche se visibilmente scosso per quanto accaduto.

Dopo essere stato tranquillizzato dagli agenti, il giovane è stato accompagnato presso la stazione dei carabinieri e riaffidato ai genitori, che hanno potuto finalmente riabbracciarlo dopo ore di grande paura.