Dodicenne accoltellato in casa, il padre prova a togliersi la vita

Ferita anche la madre alla mano

Dramma nel cuore del quartiere Sanità, a Napoli, dove un ragazzino di appena 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con due coltellate al torace. I fendenti avrebbero raggiunto il polmone sinistro del minore, ora ricoverato in condizioni delicate all’ospedale Pellegrini insieme al padre, entrambi in prognosi riservata. L’episodio si sarebbe consumato all’interno dell’abitazione di famiglia e sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Secondo una prima ipotesi investigativa, ancora al vaglio degli inquirenti, le coltellate potrebbero essere state inferte proprio dal padre del ragazzo.

Dopo il ferimento del figlio, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita utilizzando lo stesso coltello, procurandosi ferite alla gola e al volto. Durante i momenti concitati successivi all’aggressione sarebbe rimasta ferita anche la madre del 12enne, colpita a una mano nel tentativo di intervenire. La situazione avrebbe poi richiesto l’arrivo immediato dei sanitari del 118.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe dato in escandescenze anche durante i soccorsi, arrivando ad aggredire un’infermiera intervenuta sul posto. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e accertando ogni dettaglio per chiarire le responsabilità e comprendere cosa abbia scatenato la violenta aggressione familiare.

L’intero quartiere è rimasto sconvolto dalla vicenda, mentre gli investigatori mantengono il massimo riserbo sugli sviluppi dell’inchiesta. Fondamentali saranno le prossime ore per monitorare le condizioni cliniche del bambino e del padre, entrambi ricoverati sotto stretta osservazione medica.