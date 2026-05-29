Distrugge un bosco di castagni per costruire una pista abusiva

Nel corso dei controlli i militari hanno inoltre accertato l’utilizzo di un escavatore

Un uomo di 50 anni, residente a Monteforte Irpino (Avellino), è stato denunciato in flagranza dai carabinieri del Nucleo Forestale per una serie di reati legati a interventi non autorizzati su un’area boschiva sottoposta a vincolo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe effettuato il taglio abusivo di un castagneto esteso circa 15 mila metri quadrati, situato in una zona classificata ad elevato rischio idrogeologico. L’area, pur essendo di proprietà privata, è soggetta a specifiche tutele ambientali per la prevenzione del dissesto e delle frane.

Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre accertato l’utilizzo di un escavatore per la realizzazione di una pista in terra battuta all’interno del bosco, intervento eseguito senza le necessarie autorizzazioni.

Per l’uomo sono scattate le accuse di taglio abusivo, furto aggravato, abusivismo edilizio e distruzione o deturpamento di bellezze naturali. L’intera area è stata posta sotto sequestro, mentre sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa diecimila euro.

Le indagini proseguono per ulteriori approfondimenti sulla regolarità degli interventi effettuati.