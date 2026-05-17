Discarica a cielo aperto sul cantiere della metropolitana

la situazione sarebbe peggiorata ulteriormente nelle ultime ore a causa del maltempo

Una situazione definita “ormai insostenibile” da alcuni residenti torna a far discutere a Melito di Napoli, dove nell’area interessata dai lavori per la nuova linea metropolitana sarebbe presente da tempo una discarica abusiva a cielo aperto. A segnalarlo è un cittadino del posto, che descrive uno scenario di degrado che, a suo dire, si trascinerebbe da anni senza interventi risolutivi. Nel messaggio viene sottolineata la contraddizione tra un’opera pubblica pensata come infrastruttura di sviluppo e il contesto circostante, caratterizzato invece dall’accumulo di rifiuti e incuria.

Secondo la segnalazione, la situazione sarebbe peggiorata ulteriormente nelle ultime ore a causa del maltempo che ha colpito la zona, aggravando lo stato dei luoghi già compromessi. Il residente parla di una “discarica a cielo aperto” a ridosso del cantiere, evidenziando preoccupazione e frustrazione da parte della cittadinanza.

Nella denuncia viene inoltre rivolta una richiesta alle autorità competenti affinché venga effettuato un sopralluogo sul posto, con l’obiettivo di verificare le condizioni dell’area e valutare eventuali interventi di bonifica e controllo.

La segnalazione si inserisce in un quadro più ampio di criticità ambientali che, secondo i residenti, interessano da tempo diverse zone del territorio comunale, dove si chiedono interventi più incisivi per contrastare il fenomeno degli abbandoni illeciti di rifiuti e il degrado urbano.