Disabile picchiato in strada nell'area vesuviana

L’uomo colpito, conosciuto in zona, soffrirebbe di problemi psichici

Un episodio di violenza ai danni di un uomo disabile è stato documentato a Volla, nel Napoletano, attraverso un video che sta circolando sui social e che ha suscitato forte indignazione. Nel filmato si vede un giovane, al momento non ancora identificato, che prima avrebbe insultato l’uomo e poi lo avrebbe colpito con un pugno al volto. L’impatto sarebbe stato talmente violento da farlo cadere rovinosamente a terra. La scena, ripresa da un passante, mostra anche alcune voci fuori campo che commentano l’accaduto mentre si consuma l’aggressione.

Il video è stato successivamente diffuso anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato pubblicamente l’episodio, definendolo grave e chiedendo attenzione sulla condizione della vittima.

L’uomo colpito, conosciuto in zona, soffrirebbe di problemi psichici che in alcune occasioni lo porterebbero ad avere comportamenti difficili da gestire in pubblico. Proprio per questo, da tempo alcuni residenti e associazioni avevano segnalato la necessità di un maggiore supporto e di interventi di tutela più strutturati.

Secondo le prime informazioni, la caduta a terra non avrebbe provocato conseguenze fisiche gravi, ma restano forti lo sdegno e la preoccupazione per quanto accaduto. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore, anche attraverso l’analisi del video e la raccolta di testimonianze.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulla vivibilità urbana a Volla, dove i cittadini segnalano da tempo situazioni di degrado e tensione, soprattutto nelle ore serali. In particolare, l’attenzione si concentra sulle aree più frequentate dai giovani, dove negli ultimi anni si sono verificati diversi episodi di violenza e vandalismo.

Le istituzioni locali hanno già avviato tavoli di confronto con le autorità competenti per rafforzare i controlli e migliorare la presenza sul territorio, mentre si discute anche dell’ampliamento dei sistemi di videosorveglianza e del potenziamento dell’illuminazione pubblica.