Difende un ragazzo, ambulante viene ferocemente pestato

Le forze dell’ordine sono venute a conoscenza dell’accaduto soltanto dopo la segnalazione arrivata dal pronto soccorso

Violenza durante i festeggiamenti per la Madonna della Libera a Pratola Peligna, dove un ambulante di 40 anni è stato brutalmente aggredito dopo essere intervenuto in difesa di un giovane di origine marocchina. L’episodio si è verificato nella serata di ieri in via Napoli, nel pieno delle celebrazioni cittadine. Secondo una prima ricostruzione, il commerciante avrebbe notato il ragazzo accerchiato da quattro persone e avrebbe deciso di intervenire per cercare di calmare la situazione.

Il tentativo di mediazione, però, si è trasformato in un violento pestaggio. Il branco avrebbe infatti rivolto la propria aggressività contro il 40enne, colpendolo ripetutamente e lasciandolo a terra sanguinante.

L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Sulmona, dove i medici hanno riscontrato una frattura esposta dell’ulna e diverse ferite al volto e alla testa. Il commerciante è stato ricoverato nel reparto di ortopedia e i sanitari stanno valutando la necessità di un intervento chirurgico.

Le forze dell’ordine sono venute a conoscenza dell’accaduto soltanto dopo la segnalazione arrivata dal pronto soccorso, poiché al momento non sarebbe stata ancora presentata una denuncia formale.

Secondo quanto riferito dallo stesso ambulante, avrebbe agito d’istinto dopo aver concluso il turno di lavoro al proprio banco, vedendo il giovane in evidente difficoltà. Sull’episodio sono ora in corso accertamenti per identificare i responsabili dell’aggressione.