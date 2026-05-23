Dall’ascolto delle ferite al debutto letterario: Anthony David Paloscia racconta l’umanità senza filtri

Mentre cresce il successo del podcast “Voci Ordinarie”, l’autore approda in libreria con il romanzo “Nuda”

Tra le pieghe più fragili dell’esistenza contemporanea si colloca la scrittura inquieta e profondamente umana di Anthony David Paloscia. Trentaquattrenne originario del quartiere Secondigliano, Paloscia lancia oggi una duplice sfida culturale: il consolidamento del suo podcast di successo, “Voci Ordinarie”, e il debutto nella narrativa con il romanzo “Nuda”, pubblicato da “Edizioni Brè”.

“Voci Ordinarie”: lo spazio dell’ascolto e dell’empatia

In primo piano si conferma l’evoluzione di “Voci Ordinarie”, il podcast ideato e narrato da Paloscia, attualmente in preparazione per la sua nuova stagione. Il progetto nasce come presidio di autenticità: un luogo dove le storie vere di persone comuni – tra lutti, migrazioni, disturbi alimentari, fallimenti e rinascite – diventano racconto condiviso. «L’idea è dare voce a chi normalmente non trova ascolto e trasformare le esperienze personali in strumenti di empatia collettiva», spiega l’autore. In un tempo dominato dall’apparenza e dalla performance, il podcast celebra la verità dell’imperfezione, ricercando nuove testimonianze per continuare a mappare le solitudini sommerse del nostro tempo. Il podcast non è un semplice contenitore di interviste, ma un vero e proprio archivio dell’esistenza umana contemporanea. Si fonda sull’idea che il racconto delle proprie ferite non rappresenti una debolezza, bensì la forma più pura di autenticità. Lo spazio è dedicato interamente alle persone comuni, trasformando le loro esperienze quotidiane in narrazioni condivise che solitamente non trovano spazio nei media tradizionali. Il podcast affronta un ampio spettro di realtà umane, tra cui Lutti e l’elaborazione del dolore; Maternità, relazioni e dinamiche familiari; Migrazioni e integrazione; Disturbi alimentari e sfide legate alla salute mentale; Il dualismo tra fallimenti e rinascite, sogni sospesi e traguardi raggiunti. L’obiettivo ultimo è trasformare il vissuto individuale in uno strumento di comprensione universale, permettendo all’ascoltatore di rispecchiarsi nelle crepe altrui

Il debutto narrativo: “Nuda”

Dalla stessa sensibilità che anima il podcast nasce “Nuda”. Il romanzo affronta il tema della salute mentale attraverso la storia di Marta, una donna che vive un’esistenza apparentemente equilibrata fino a quando un attacco di panico non impone uno stop brutale. Da quel momento inizia una “spoliazione emotiva” che obbliga la protagonista a guardare in faccia lutti mai elaborati e maschere sociali costruite per sopravvivere. Il libro si rivolge in particolare alla generazione dei trenta-quarantenni, invitando a riflettere sulla necessità di guardarsi dentro prima che il dolore diventi ingestibile. Per Paloscia, «essere nudi significa restare senza difese davanti alle proprie emozioni», trasformando il crollo individuale in un’occasione di consapevolezza e rinascita.

L’autore

Anthony David Paloscia lavora da tempo nell’ambito della formazione professionale rivolta a persone in condizioni di svantaggio sociale. Questa esperienza ha affinato in lui la capacità di ascoltare le “ferite invisibili”, un filo rosso che lega indissolubilmente il suo lavoro sociale, la narrazione podcast e la sua produzione letteraria.