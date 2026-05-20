Crolla parte di una Vela a Scampia: feriti e 300 sfollati

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale del 118 e tecnici comunali

Momenti di apprensione nel quartiere Scampia, nella zona nord di Napoli, dove nel corso delle operazioni di demolizione della Vela Rossa si è verificato il crollo di una parte della struttura. Secondo le prime informazioni, il cedimento avrebbe interessato una tromba dell’ascensore dell’edificio, attualmente disabitato e sottoposto ai lavori previsti dal piano di abbattimento e riqualificazione dell’area. Un uomo è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato all’ospedale del Mare per accertamenti. Le squadre di soccorso stanno comunque verificando l’eventuale presenza di altre persone coinvolte.

Il crollo ha interessato anche un edificio adiacente in via Gioberti, che è stato evacuato in via precauzionale dai vigili del fuoco. Circa 300 persone, appartenenti a 47 nuclei familiari, hanno dovuto lasciare temporaneamente le proprie abitazioni.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale del 118 e tecnici comunali. Presenti anche il vicesindaco di Napoli Laura Lieto, il presidente dell’Ottava Municipalità Nicola Nardella e l’assessora regionale delegata alla Protezione civile Fiorella Zabatta.

Per l’accoglienza degli sfollati è stata individuata piazza Giovanni XXIII come punto di riferimento temporaneo.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti tecnici per chiarire le cause del cedimento e verificare le condizioni di sicurezza dell’area interessata dai lavori di demolizione.