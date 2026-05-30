Corpo senza vita affiora dai laghetti in Campania

nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia per chiarire le cause della morte

Il ritrovamento di un corpo senza vita nelle acque nei pressi dei laghi che costeggiano i circoli turistici dell’Ecoparco del Mediterraneo ha trasformato una giornata tranquilla in un episodio di forte impatto e allarme. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio, quando un frequentatore abituale della struttura ha notato la presenza del cadavere e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di recupero della salma. Non si è reso necessario l’intervento dei sommozzatori, poiché il corpo si trovava in prossimità del greto del bacino idrico, rendendo le operazioni relativamente rapide.

Una volta recuperata la salma e posta a terra, il medico legale ha effettuato un primo esame esterno, ipotizzando che il decesso risalga ad almeno ventiquattro ore prima del ritrovamento. Il corpo non presenterebbe segni evidenti di violenza né documenti utili all’identificazione, elemento che complica le indagini.

La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia per chiarire le cause della morte e stabilire se il decesso sia avvenuto prima dell’immersione in acqua o se sia sopraggiunto successivamente per annegamento.

Secondo le prime informazioni investigative, la vittima sarebbe un uomo di età apparente compresa tra i 60 e i 70 anni. Gli inquirenti del commissariato locale hanno avviato le indagini per risalire all’identità del cadavere e ricostruire le ultime ore di vita della persona.

Nel corso della giornata, pur nel massimo riserbo, gli investigatori avrebbero imboccato una possibile pista identificativa: si tratterebbe di un uomo anziano di nazionalità italiana che viveva da solo in un’abitazione non distante dal lago. Una condizione di isolamento sociale potrebbe rappresentare un elemento utile per la ricostruzione del contesto.

Al momento, tutte le ipotesi restano aperte e saranno gli accertamenti medico-legali e investigativi a chiarire con precisione le circostanze della morte.