Comunali, fermato con un 11 schede elettorali nello scooter

Erano intestate ad altrettanti residenti del comune e alcuni volantini che riproducevano un fac-simile della scheda elettorale

A Mugnano di Napoli i carabinieri hanno denunciato un uomo di 49 anni con l’accusa di corruzione elettorale, al termine di un intervento avvenuto nei pressi di un seggio durante i controlli sul regolare svolgimento delle operazioni di voto. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’attenzione degli agenti è stata attirata da uno scambio sospetto avvenuto all’esterno di un seggio in via Cristoforo Colombo: un uomo avrebbe consegnato una tessera elettorale a un cittadino per poi allontanarsi rapidamente a bordo di uno scooter.

Il mezzo è stato subito fermato dai carabinieri della sezione operativa di Marano e della stazione di Mugnano, che hanno proceduto a una perquisizione. All’interno del sottosella sono state rinvenute 11 tessere elettorali intestate ad altrettanti residenti del comune e alcuni volantini che riproducevano un fac-simile della scheda elettorale con preferenze già indicate.

Il materiale è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la provenienza delle tessere e l’eventuale coinvolgimento di altre persone nell’episodio.