Coltello puntato contro la madre e botte al papà disabile

i militari hanno inoltre raccolto diverse testimonianze che delineerebbero un quadro di maltrattamenti prolungati nel tempo

Un uomo di 41 anni, residente a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori, tra cui il padre disabile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 41enne — già noto alle forze dell’ordine e disoccupato — avrebbe aggredito la madre dopo l’ennesimo rifiuto di consegnargli denaro.

La donna, 66 anni, sarebbe riuscita a mettersi in salvo rifugiandosi presso l’abitazione dei vicini, dai quali ha poi contattato il numero di emergenza 112. L’intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare l’uomo e di riportare la situazione sotto controllo.

Nel corso delle indagini, i militari hanno inoltre raccolto diverse testimonianze che delineerebbero un quadro di maltrattamenti prolungati nel tempo ai danni dei due anziani genitori. In più occasioni, secondo quanto riferito, la madre sarebbe stata minacciata, anche con un coltello da cucina, mentre il padre avrebbe subito episodi di violenza, tra cui un tentativo di spinta dalle scale.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Avellino, a disposizione dell’autorità giudiziaria.