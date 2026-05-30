Colpito alla testa mentre riparava una giostra, operaio muore dopo giorni di agonia

lascia la moglie, che è in attesa del loro primo figlio

Non ce l’ha fatta Sakil, il 26enne originario del Bangladesh rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi durante un intervento di manutenzione a una giostra nell’area 7 di Lioni, in provincia di Avellino. Il giovane operaio era stato ricoverato in condizioni critiche dopo l’incidente avvenuto la sera del 24 maggio, quando, secondo una prima ricostruzione, era stato colpito da una trave mentre stava effettuando lavori di revisione su un’attrazione. Nonostante i tentativi dei medici, le conseguenze delle lesioni riportate si sono rivelate fatali.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione nella comunità irpina, che nei giorni scorsi si era stretta attorno alla famiglia del giovane. Il parroco del paese aveva anche promosso una veglia di preghiera nella speranza di un miglioramento delle sue condizioni.

Sakil lascia la moglie, che è in attesa del loro primo figlio. Una vicenda che ha ulteriormente accresciuto il dolore e il cordoglio per una tragedia che ha colpito non solo i familiari, ma anche quanti lo conoscevano e lavoravano con lui.

Nel frattempo proseguono le indagini delle autorità competenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità legate alle condizioni di sicurezza e alle modalità con cui si stavano svolgendo le operazioni di manutenzione.