Catturato un 15enne, ha accoltellato un ragazzo di 14 anni

Il giovane è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico

Violenza tra giovanissimi nel cuore di Napoli, dove una lite tra adolescenti è degenerata in un accoltellamento in Piazza Municipio. Un ragazzo di 14 anni è stato ferito gravemente all’addome, mentre un 15enne è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, in una zona particolarmente frequentata da giovani e turisti. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da una discussione tra ragazzini rapidamente degenerata in violenza. Durante la lite il 15enne avrebbe estratto un coltello colpendo il coetaneo almeno tre volte all’addome.

Le ferite hanno raggiunto gli organi interni del 14enne, rendendo necessario un immediato trasferimento all’Ospedale Vecchio Pellegrini. Il giovane è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico e resta ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Decisivo l’intervento degli agenti della Polizia Municipale presenti in zona al momento dell’aggressione. La pattuglia è riuscita a bloccare immediatamente il presunto aggressore evitando che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

Il 15enne è stato successivamente fermato con l’accusa di tentato omicidio, mentre gli investigatori stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica della vicenda e comprendere le cause che hanno portato allo scontro.

L’episodio riaccende l’allarme sulla crescente violenza giovanile nel centro cittadino, soprattutto nelle aree della movida frequentate da gruppi di minorenni durante il fine settimana.