Catturato in Spagna il reggente del clan di camorra

L'uomo era sfuggito alla cattura dopo un decreto di fermo emesso il 25 giugno 2025

Finisce ad Alicante, in Spagna, la latitanza di un esponente di vertice del clan Licciardi, storica consorteria criminale inserita nel cartello dell'Alleanza di Secondigliano insieme ai Contini e ai Mallardo. Il pericoloso ricercato è stato catturato nel corso di un'operazione congiunta tra la Polizia di Stato italiana e gli agenti del Grupo Localización della UDYCO della Policía Nacional spagnola, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. L'uomo era sfuggito alla cattura dopo un decreto di fermo emesso il 25 giugno 2025 per estorsione aggravata dal metodo mafioso, provvedimento poi tramutato in ordinanza di custodia cautelare in carcere dal Gip del Tribunale partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo gli inquirenti, durante l'anno di latitanza il boss ha potuto beneficiare di una fitta rete di fiancheggiatori e di ingenti risorse finanziarie.

La svolta nelle indagini - condotte dalla Sezione "Catturandi" della Squadra Mobile di Napoli e dal Servizio Centrale Operativo (Sco), sotto la direzione della Dda di Napoli - è arrivata grazie al monitoraggio dei movimenti dei familiari più stretti. Pedinamenti e tracciamenti hanno permesso agli investigatori di localizzare il latitante proprio mentre si trovava in compagnia di alcuni congiunti nella località spagnola. Cruciale per il successo del blitz è stato il supporto dei canali di cooperazione internazionale, in particolare Europol ed ENFAST Italia, oltre al contributo logistico fornito dalla Polizia di Frontiera aerea dell'aeroporto di Capodichino. L'arrestato è ora a disposizione delle autorità in attesa delle procedure di estradizione.