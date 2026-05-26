Caserta è il nuovo sindaco di Sant'Anastasia, battuto l'uscente Esposito

vittoria netta che gli consente di conquistare il Comune già al primo turno

A Sant’Anastasia si apre una nuova stagione politica dopo il voto amministrativo che ha sancito la fine dell’era guidata dal sindaco uscente Carmine Esposito. Le urne hanno infatti premiato Mariano Caserta, protagonista di una vittoria netta che gli consente di conquistare il Comune già al primo turno, segnando un cambio di passo evidente rispetto alla precedente amministrazione. Caserta, ex vicesindaco e candidato sostenuto da una coalizione ampia e trasversale definita da molti come “campo larghissimo”, ha raccolto oltre il 55% delle preferenze, imponendosi con largo margine sugli avversari. Un risultato che fotografa in maniera chiara l’orientamento espresso dagli elettori anastasiani, decisi a voltare pagina dopo gli ultimi anni di governo cittadino.

La consultazione elettorale si è svolta in un clima particolarmente acceso, caratterizzato da settimane di confronto serrato tra i candidati e da una campagna elettorale giocata soprattutto sui temi del rinnovamento amministrativo, della gestione del territorio e del rilancio dei servizi comunali. Alla chiusura dei seggi, inoltre, i dati sull’affluenza hanno confermato una forte partecipazione popolare, con Sant’Anastasia tra i comuni campani che hanno registrato percentuali superiori al 73%, insieme a Saviano, Pompei e Terzigno.

Per Carmine Esposito il responso delle urne rappresenta invece una battuta d’arresto significativa. Il sindaco uscente non è riuscito a conservare il consenso necessario per ottenere un secondo mandato e il blocco politico che lo sosteneva si ritroverà ora tra i banchi dell’opposizione. Una sconfitta che assume contorni ancora più evidenti alla luce del distacco maturato rispetto al vincitore.

Più staccato il terzo candidato, Alessandro Pace, rimasto lontano dai numeri necessari per incidere realmente sulla corsa alla fascia tricolore. La sua candidatura ha raccolto soltanto una percentuale marginale di voti, senza modificare gli equilibri della competizione elettorale, dominata fin dalle prime proiezioni dal vantaggio costruito da Caserta.

Con l’ufficialità del risultato, per Sant’Anastasia si apre adesso una fase politica completamente nuova. Mariano Caserta sarà chiamato a trasformare il largo consenso ottenuto alle urne in un progetto amministrativo capace di rispondere alle aspettative dei cittadini, in un contesto che richiederà attenzione ai problemi del territorio, programmazione e capacità di tenere unita la coalizione che lo ha sostenuto fino alla vittoria.