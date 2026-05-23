Cagnolino trovato sbranato nel giardino di casa

Il caso ha suscitato particolare allarme anche per la presenza di famiglie e bambini nell’area

A San Giuseppe al Pennino cresce la preoccupazione dopo una violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi, quando due pitbull hanno attaccato e ucciso un cane di piccola taglia davanti agli occhi dei residenti. Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato in pieno giorno in una strada della frazione. Il cagnolino si trovava nel giardino della proprietaria quando è stato improvvisamente assalito dai due animali, senza possibilità di salvezza. La scena ha provocato forte shock tra le persone presenti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenute le Guardie Zoofile AISA per effettuare i primi accertamenti e ricostruire la dinamica dei fatti. Le indagini hanno consentito di risalire al proprietario dei due pitbull, successivamente denunciato per omessa custodia e malgoverno di animali.

L’accusa riguarda la mancata adozione di misure adeguate per il controllo di animali ritenuti potenzialmente pericolosi. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella zona, con numerose segnalazioni da parte dei residenti, che chiedono maggiori controlli e interventi preventivi.

Il caso ha suscitato particolare allarme anche per la presenza di famiglie e bambini nell’area. Le associazioni locali e gli operatori intervenuti sottolineano la necessità di una maggiore responsabilità nella gestione degli animali domestici, soprattutto quando si tratta di razze potenzialmente aggressive.

Le autorità competenti proseguono gli accertamenti per definire eventuali ulteriori responsabilità.