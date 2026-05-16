Cade un ramo, donna colpita in testa

il distacco sarebbe stato favorito dalle condizioni meteorologiche degli ultimi giorni

Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di oggi in via Scarlatti, nel quartiere Vomero di Napoli, una delle principali strade dello shopping cittadino. All’altezza del civico 110, un grosso ramo si è improvvisamente staccato da un albero finendo sulla carreggiata proprio mentre transitavano alcuni pedoni. Nell’impatto una donna è stata colpita alla testa, riportando un trauma che ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Secondo le prime ipotesi, il distacco del ramo sarebbe stato favorito dalle condizioni meteorologiche degli ultimi giorni, caratterizzate da vento forte e variabile che potrebbe aver indebolito la stabilità della chioma dell’albero. Resta comunque da chiarire con precisione lo stato della pianta e l’eventuale necessità di interventi di manutenzione preventiva.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia Municipale, i Carabinieri e un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure alla donna ferita prima del trasferimento per ulteriori accertamenti sanitari.

L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire la rimozione del ramo e per verificare le condizioni degli alberi presenti lungo la strada, molto frequentata soprattutto nelle ore diurne. Le autorità competenti stanno ora effettuando i rilievi necessari per stabilire eventuali responsabilità e prevenire ulteriori rischi per la pubblica incolumità.