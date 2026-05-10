Cade e finisce bloccato tra i rovi, ritrovato dopo un giorno

La segnalazione è arrivata ai carabinieri che hanno attivato i soccorsi coinvolgendo il 118 e i vigili del fuoco

È stato ritrovato questa mattina il 72enne disperso da ieri pomeriggio a Baronissi, nel Salernitano. L’uomo si era smarrito mentre percorreva un tratto particolarmente impervio nei pressi del Vallone Staccarulo. Secondo quanto ricostruito, il pensionato era riuscito a contattare telefonicamente il fratello spiegando di essere caduto tra i rovi e di non riuscire più a muoversi. Tuttavia non era stato in grado di fornire indicazioni precise sulla propria posizione, facendo scattare immediatamente l’allarme.

La segnalazione è arrivata ai carabinieri che hanno attivato i soccorsi coinvolgendo il 118 e i vigili del fuoco. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte fino a questa mattina, quando la centrale operativa del 118 di Salerno ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

Sul posto sono arrivate due squadre di tecnici specializzati insieme a un’unità cinofila del Cnsas. Proprio il cane da ricerca, dopo pochi minuti di perlustrazione, è riuscito a individuare il 72enne in fondo al vallone.

L’uomo, ferito ma cosciente, è stato raggiunto dai sanitari e dai tecnici del Soccorso Alpino che hanno provveduto a stabilizzarlo prima di sistemarlo su una barella per il recupero. Le operazioni di soccorso, rese difficili dalla conformazione del terreno, sono state effettuate in collaborazione con i vigili del fuoco di Salerno.

Una volta riportato sulla strada, il 72enne è stato affidato ai sanitari del 118 per le cure necessarie.

Alle operazioni di ricerca e recupero hanno partecipato anche i carabinieri, la polizia municipale di Baronissi e i volontari dell’associazione Il Punto.