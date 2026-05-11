Cade dalla cattedrale in Costiera, muore operaio

L’impatto con il suolo si è rivelato fatale

Un grave incidente si è verificato a Sorrento, in provincia di Napoli, dove un uomo di 64 anni originario di Massa Lubrense ha perso la vita in seguito a una caduta avvenuta in mattinata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, poco prima delle 11 l’uomo sarebbe precipitato dal muro perimetrale del cortile interno della Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. La vittima si trovava verosimilmente sul posto per svolgere attività di manutenzione, in particolare la rimozione di erbacce, quando è avvenuto il drammatico volo.

L’impatto con il suolo si è rivelato fatale: il 64enne è morto sul colpo, senza lasciare margini di intervento ai soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Sorrento, insieme ai militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata, incaricati di effettuare i rilievi tecnici.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali ulteriori elementi utili a ricostruire le ultime fasi prima della caduta.